В Рязани выбрали лучшие организации по ведению воинского учёта

В малом зале Рязанской городской Думы состоялось подведение итогов смотра-конкурса на лучшую организацию, осуществляющую воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе.

Специалистов по кадровому делопроизводству предприятий поблагодарила глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, которая отметила добросовестный труд и большой вклад сотрудников в осуществление военно-учетной работы, а также вручила памятные подарки.

По итогам конкурсного отбора победителем стало Рязанское подразделение «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» на Московской железной дороге. Также призерами конкурса оказались ГБУ РО «Областная клиническая больница им. Н. А. Семашко», ГБУ РО «Областной клинический онкологический диспансер», МУП Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей, АО «360 авиационный ремонтный завод», МУП Рязанские городские распределительные электрические сети.

Смотр-конкурс на лучшую организацию воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, проходит ежегодно. Оценочные показатели победившей организации будут направлены в конкурсную комиссию при губернаторе Рязанской области.

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