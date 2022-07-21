В Рязани впервые проходит Urban Tour. 21-22 июля в Рязань приедут делегации лучших девелоперов страны — более 30 представителей отрасли из Иркутска, Челябинска, Астрахани, Калуги и других городов. Участвуют в мероприятии топ-менеджеры, директора по строительству, коммерческие директора, руководители по маркетингу и другие специалисты.

Многие участники профессионального сообщества решили посетить рязанского застройщика «Мармакс» для изучения опыта компании после форума девелоперов «Движение» в Сочи. Девелоперов на форуме впечатлила презентация «Мармакс»: многие эксперты не ожидали такого уровня от регионального продукта.

Программа Urban Tour насыщенная. Основатель «Мармакс» Юрий Юров расскажет о стратегии и пути развития компании, а команда поделится опытом реализации концепции «Среда формирует сознание».

Запланировано посещение объектов с обсуждением архитектуры и особенностей отдельных решений.

Тур завершится ужином-нетворкингом с ключевыми топ-менеджерами компании. Речь пойдёт о проектировании, управлении строительным процессом и создании продукта. Для желающих будет организована экскурсия по городу.

Двухдневное мероприятие обещает пройти продуктивно, подарить новые интересные знакомства и эмоции. Репортаж с места событий будет вестись в социальных сетях.