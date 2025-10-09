В Рязани возбуждено уголовное дело о клевете на застройщика

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту распространения сведений, порочащих деловую репутацию одного из крупнейших застройщиков региона, занимающегося редевелопментом территории шпалопропиточного завода в микрорайоне Борки. Об этом сообщает РЗН.инфо.

Фигурантом дела стал заместитель председателя регионального отделения ВООПИиК Игорь Кочетков. Поводом стали публикации в сообществе «ВООПИиК Рязань» в соцсети «ВКонтакте», где, по версии следствия, содержались «заведомо ложные сведения, подрывающие репутацию органов власти и девелоперов».

Дело расследуется по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ («Клевета, содержащаяся в публичном выступлении или в сети Интернет»). Ранее следователи провели обыски в помещениях ВООПИиК и по месту жительства Кочеткова, изъяв компьютерную технику и электронные носители.

Градозащитники оспаривали законность строительства в Борках, однако суд признал проект правомерным. Решение вступило в силу 13 августа 2025 года.

Кроме того, в Арбитражном суде рассматриваются девять исков к региональному ВООПИиК о защите деловой репутации на сумму свыше 50 млн рублей.