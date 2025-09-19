В Рязани вновь вводят особый противопожарный режим

С 20 сентября на территории города Рязани будет установлен особый противопожарный режим. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Соответствующее постановление подписал глава администрации города Виталий Артемов.
Запрещено разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и бытовые отходы, ограничено посещение лесов.
За нарушения требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима штрафы увеличиваются:
на граждан — от 10000 до 20000 рублей;
на должностных лиц — от 30000 до 60000 рублей;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — от 60000 до 80000 рублей;
на юридических лиц — от 400000 до 800000 рублей.