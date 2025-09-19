В Рязани вновь вводят особый противопожарный режим

С 20 сентября на территории города Рязани будет установлен особый противопожарный режим. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Соответствующее постановление подписал глава администрации города Виталий Артемов.

Запрещено разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и бытовые отходы, ограничено посещение лесов.

За нарушения требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима штрафы увеличиваются:

на граждан — от 10000 до 20000 рублей;

на должностных лиц — от 30000 до 60000 рублей;

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — от 60000 до 80000 рублей;

на юридических лиц — от 400000 до 800000 рублей.