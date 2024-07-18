Четверг, 18 июля, 2024

В Рязани в массовом ДТП с маршруткой пострадал трёхлетний ребёнок

Автор: 7info7

Опубликовано

вакцинация
Изображение Alina Kuptsova с сайта Pixabay

В Рязани в ДТП с маршруткой и двумя легковыми автомобилями пострадал ребёнок. О происшествии сообщает издание ya62 со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Столкновение произошло 18 июля примерно в 16.39 на улице Октябрьской. В итоге пострадали 23-летняя водитель легкового автомобиля и её трёхлетний пассажир. У девушки — растяжение связок, от госпитализации она отказалась. Ребёнка доставили в сопровождении матери в ОДКБ с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

Официальная информации о случившемся уточняется. Известно, что в ДТП попала маршрутка №46.

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