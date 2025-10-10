В Рязани ученик школы ткнул однокласснику в глаз карандашом 

В Рязани ученик первого класса получил серьёзную травму в школе. Об этом, ссылаясь на отца пострадавшего мальчика, сообщает «МК в Рязани».

По данным СМИ, инцидент случился 8 октября в школе №47. Ребёнок рассказал, что одноклассник ткнул его в глаз карандашом. По словам отца, это видел ещё один ученик.

«Учитель заявила, что не видела, как всё произошло», — возмутился отец.

Мужчина написал заявление в полицию, правоохранители проводят проверку.

Пострадавший школьник госпитализирован в больницу имени Семашко, мальчику сделали операцию на глазу. Медики пока не дают однозначных прогнозов.