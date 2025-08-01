В Рязани у мигранта обнаружено поддельное водительское удостоверение

На стационарном посту ДПС «Дягилевский» сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки документов автомобиль под управлением 31-летнего гражданина одной из среднеазиатских республик. Мужчина проживает в Рязани на законных основаниях.

Во время проверки полицейские усомнились в подлинности водительского удостоверения, предъявленного водителем. Документ был изъят и направлен на экспертизу. Исследование подтвердило, что удостоверение не соответствует установленным образцам и является поддельным.

По данному факту дознавателем ОМВД России по Московскому району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ — «Использование заведомо подложного документа».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы, принудительных работ либо лишения свободы на срок до одного года.