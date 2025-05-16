Пятница, 16 мая, 2025
19.2 C
Рязань
Image by Freepik
ПроисшествияСпорт

В Рязани суд арестовал фаната за пиротехнику на матче «Спартака»

Алексей Самохин

Советский районный суд Рязани вынес решение по делу об административном правонарушении во время футбольного матча чемпионата России среди женских команд между ЖФК «Рязань-ВДВ» и московским «Спартаком».

Игра прошла на стадионе «Рязань арена» 3 мая, постановление было вынесено 7 мая и не обжаловалось.

Из материалов дела известно, что футбольный фанат поджёг пиротехническое изделие во время матча. Ранее этот гражданин неоднократно был наказан за употребление спиртного в запрещённых местах и мелкое хулиганство.

Реклама

Суд признал фаната виновным и назначил 7 суток административного ареста. Также в течение года ему запрещено посещать спортивные мероприятия.

РИА 7info — это не только сайт 7info.ru. Ещё у нас есть группы в популярных соцсетях. Вы можете читать наши материалы, где вам удобно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные и интересные новости: vk.com/ryazan7info, https://t.me/ria7info, https://dzen.ru/7info.ru, ok.ru/7info

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.