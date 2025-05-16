В Рязани суд арестовал фаната за пиротехнику на матче «Спартака»

Советский районный суд Рязани вынес решение по делу об административном правонарушении во время футбольного матча чемпионата России среди женских команд между ЖФК «Рязань-ВДВ» и московским «Спартаком».
Игра прошла на стадионе «Рязань арена» 3 мая, постановление было вынесено 7 мая и не обжаловалось.
Из материалов дела известно, что футбольный фанат поджёг пиротехническое изделие во время матча. Ранее этот гражданин неоднократно был наказан за употребление спиртного в запрещённых местах и мелкое хулиганство.
Суд признал фаната виновным и назначил 7 суток административного ареста. Также в течение года ему запрещено посещать спортивные мероприятия.
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