В Рязани стартовала образовательная программа для жен и вдов участников СВО «ZАЩИТА62»

На площадке Рязанского социально-реабилитационного центра «Сосновый бор» стартовала образовательная программа областного проекта для жен и вдов участников СВО «ZАЩИТА62», который реализуется по поручению Губернатора Павла Малкова.

Новый проект «ZАЩИТА62» является аналогом региональной кадровой программы «ГЕРОИ62» для ветеранов и участников СВО. Его ключевые задачи – оказание содействия в профессиональном развитии и последующем трудоустройстве женам и вдовам военнослужащих, создание условий для их личностной самореализации. Проект включает комплекс мероприятий, в числе которых встречи с лекторами регионального отделения Российского общества «Знание» и руководителями исполнительных органов власти, а также местного самоуправления, индивидуальные консультации с психологами, сотрудниками регионального Центра занятости, курсы повышения квалификации или профессиональной переподготовки.

Старт образовательной программы дан на базе МСРЦ «Сосновый бор». Ее участницами стали 32 женщины из разных муниципальных образований области. От имени Губернатора Павла Малкова собравшихся приветствовала и.о. министра образования региона Ольга Васина: «Программа дает большие возможности для личностного роста, и какое бы решение вы не приняли в дальнейшем — продолжить свою работу или найти новое дело, приобретенные в рамках проекта компетенции будут очень ценны, помогут вам стать максимально конкурентоспособными на рынке труда», — отметила она.

Также к участницам проекта «ZАЩИТА62» обратился и.о. министра труда и социальной защиты населения области Андрей Кричинский, пожелав плодотворной работы в рамках прохождения образовательного модуля, который продлится до декабря текущего года.

На протяжении трех дней в Центре «Сосновый бор» пройдут тренинги профессионального роста, проектные мастерские и деловые игры, мастер-классы по развитию коммуникационных качеств, использованию современных методов ведения социальных сетей, а также культурно-досуговые мероприятия, консультации по вопросам ведения предпринимательской деятельности и индивидуальные встречи с представителями Центра занятости населения.