В Рязани спецтехника вышла на обработку дорог

Спецтехника Дирекции благоустройства Рязани вышла на обработку дорог. Осадки в областном центре начались вечером 30 октября. Сотрудники по городским камерам видеонаблюдения отслеживали состояние сложных участков дорог, чтобы оперативно ликвидировать скользкость.

Для обработки использовали примерно 60 кубометров реагента. Работы проводили во всех районах города.

Днём 31 октября спецтехника находится на дежурстве на случай выпадения осадков.

Обращения горожан по вопросам содержания дорог и пешеходных зон круглосуточно принимает диспетчерская служба по номеру (4912) 70-12-93.

Утро понедельника началось в Рязани с 9-балльных пробок. Только в утренние часы в городе произошло несколько ДТП.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram