Понедельник, 31 октября, 2022
Татьяна Проводина

Первый снег в Рязани осложнил трафик на дорогах

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В Рязани 31 октября выпал снег. Накануне об этом предупреждали синоптики Рязанского гидрометцентра.

По данным сервиса Яндекс.Пробки на 8 утра, пробки в городе оцениваются в 9 баллов.

Стоит в «красном» улица Зубковой от остановки Улица Зубковой, 23 в центр до перекрёстка с улицей Циолковского, Куйбышевское шоссе от ж/д моста до «Светофора», Московское шоссе от Университета МВД до перекрёстка с улицей Дзержинского.

Заторы наблюдаются также на Северной окружной дороге в обе стороны и на Михайловском шоссе от Железнодорожного колледжа до Московского шоссе.

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