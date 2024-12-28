В Рязани сотрудникам Росгвардии вручили медали «За спасение погибающих на водах»

Торжественная церемония награждения кинологов регионального Управления Росгвардии состоялась в Рязани. Старший сержант полиции Дмитрий Х. и сержант Артем Р. получили медали МЧС России «За спасение погибающих на водах» за проявленные смелость, отвагу и самоотверженность.

В июле этого года росгвардейцы, находясь недалеко от озера Уржинское, услышали крики о помощи и немедленно бросились в воду к тонущим людям. Правоохранители передали мужчине надувной круг. Женщина, на тот момент уже находившаяся под водой и не дышавшая, была приподнята ими над поверхностью воды, после чего семейную пару постепенно вытащили на берег.

На место происшествия прибыли медицинские работники, которые оперативно доставили пострадавших в больницу. Позже 81-летний мужчина и его 77-летняя супруга встретились с сотрудниками Росгвардии, чтобы лично выразить свою благодарность.