В среду, 19 февраля, на территории Рязанской области произошло два техногенных пожара, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

В посёлке Поляны Рязанского района в 03:26 загорелся блок хозяйственных сараев. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность дымохода печи.

На место происшествия выезжали 5 единиц техники, 21 человек.

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В 06:32 на улице Ситниковской в Рязани загорелся автомобиль. На пожар выезжали 5 человек, 2 единицы техники.

В обоих случаях люди не пострадали.