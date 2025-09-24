За прошедшие сутки, 23 сентября, в Рязанской области произошло четыре ДТП, в которых четыре человека получили травмы. Кроме того, было зарегистрировано 29 аварий с материальным ущербом.
Сотрудники Госавтоинспекции выявили 301 нарушение ПДД. Среди них:
83 случая управления автомобилем с чрезмерной тонировкой;
23 нарушения, допущенные водителями грузовиков;
5 нарушений со стороны пешеходов.
ДТП с участием пешехода в Рязани
Примерно в 9:40 в Рязани на улице Октябрьской 57-летний водитель автомобиля «Черри» сбил 24-летнюю девушку. По предварительным данным, она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая была доставлена в больницу.
По факту произошедшего проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются.