Наступление осени в Рязани всегда порождает один и тот же вопрос: когда наконец включат отопление? Мы собрали всю самую актуальную информацию, чтобы вы точно знали, когда ждать тепла в своей квартире, куда звонить при отсутствии отопления и как узнать график подключения вашего дома.