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Фото: t.me/pavelmalkov_official
Происшествия

В Рязани сбили девочку 7 лет и женщину 63 лет

Анастасия Мериакри

Вечером в Рязани 11 февраля на улице Есенина легковой автомобиль сбил пешеходов. Об этом сообщает Госавтоинспекция области.

ДТП произошло примерно в 17:00 около дома №43. 55-летний житель Рязанского района, управляя автомобилем «Джетур», сбил женщину 63 лет и девочку 7 лет. Женщину доставили в ОКБ, у нее диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом правой локтевой кости. Ребенка с сотрясение головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом правой стопы госпитализировали в ОДКБ.

Подробности происшествия уточняются.

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