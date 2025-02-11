В Рязани сбили девочку 7 лет и женщину 63 лет

Вечером в Рязани 11 февраля на улице Есенина легковой автомобиль сбил пешеходов. Об этом сообщает Госавтоинспекция области.

ДТП произошло примерно в 17:00 около дома №43. 55-летний житель Рязанского района, управляя автомобилем «Джетур», сбил женщину 63 лет и девочку 7 лет. Женщину доставили в ОКБ, у нее диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом правой локтевой кости. Ребенка с сотрясение головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом правой стопы госпитализировали в ОДКБ.

Подробности происшествия уточняются.