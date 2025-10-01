В Рязани с 1 октября «пропал» один из автобусных маршрутов

С 1 октября в Рязани автобусный маршрут № 50, который должен был начать работать по новым контрактам и регулируемому тарифу (31/33 рубля), временно прекратил обслуживание. Об этом сообщает Telegram-канал «stvchannel — Рязань: о городской среде».

— 50 автобус отсутствует в «Умном транспорте». Высокая вероятность, что и в реальности тоже, — пишет автор поста.

По информации транспортных активистов, победитель тендера на обслуживание маршрута ранее уклонился от заключения контракта. Обладатель второго места пока тоже не заявил о готовности взять на себя обязательства.

По состоянию на утро 1 октября автобус № 50 отсутствовал в системе «Умный транспорт», что подтвердило остановку его работы.

Канал отмечает, что подобные ситуации, когда маршруты временно пропадали из-за проблем с конкурсами или истечением старых свидетельств, уже наблюдались в Рязани в 2018–2020 годах. В тот период маршрут № 50 также исчезал на несколько месяцев. Однако текущая ситуация отличается тем, что маршрут исчез в ходе перехода на регулируемый тариф, тогда как ранее маршруты пропадали, оставаясь на нерегулируемом тарифе.

Официальная информация по этому вопросу пока не поступала.