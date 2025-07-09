В Рязани разыскивают очевидцев ДТП, в котором пострадал 44-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

30 декабря 2024 года по улице Интернациональной около дома №16 примерно в 22:04 автомобиль предположительно марки «ВАЗ-2110» темно-зеленого цвета, за рулем которого находилось неустановленное лицо, совершил наезд на пешехода — 44-летнего рязанца, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход с полученными травмами был доставлен в медицинское учреждение.

Если у вас есть информация по данному факту, обратитесь в отдел №4 Следственной части Следственного управления УМВД России по Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корп. 1, или по телефону (4912) 44-46-08.