В Рязани раскрыли мошенничество при продаже военной экипировки

Сотрудники полиции раскрыли мошенничество, жертвой которого стал 22-летний разнорабочий из Рязани. Подробности сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Молодой человек нашёл на известном сайте объявление о продаже общевойскового шлема. Продавец сообщил, что живёт в другом городе, но готов выслать товар при получении предоплаты. Получив реквизиты, рязанец выслал 7 тысяч рублей и стал ждать посылку. Когда прошло время, но шлем не приехал, пострадавший обратился в полицию.

Правоохранители выяснили, что объявление дал 23-летний дальнобойщик из Чебоксар. В силу специфики работы дома он появлялся редко, но полицейские смогли задержать подозреваемого и привезти в Рязань.

Выяснилось, что водитель, заметив интерес к военной тематике, решил заработать на доверчивых гражданах. Он разместил объявление в интернете, при этом шлем продавать не собирался. Жертвами мошенника стали несколько человек в разных регионах.

Следователем отдела МВД России по Советскому району города Рязани в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет лишения свободы.