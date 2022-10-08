В Рязани рабочего ударило током во время проведения земляных работ

На улице Дзержинского в Рязани рабочего ударило током при проведении земляных работ. Информация о ЧП появилась в группе «Подслушано в Рязани».

Инцидент случился днём 7 октября около дома № 33 корпус 1. Рабочие копали землю под водопровод. По словам автора поста, старший наряда по электрообеспечению сказал, что проходящий под землёй кабель отключен. Оказалось, что он был под напряжением.

В результате работника ударило током, он потерял сознание. К моменту приезда скорой помощи мужчину привели в чувство.

Автор сообщения уверен, что начальство хочет замять ситуацию, работнику давали подписать какую-то бумагу.

Официальная информация устанавливается.

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