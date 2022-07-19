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В Рязани пропала 69-летняя пенсионерка

В Рязани пропала 69-летняя Ивашкова Валентина Петровна. О начале поисков пожилого человека сообщили волонтёры ПСО «Мещера».

Местонахождение пожилой женщины неизвестно с 19 июля. Рязанка нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост — 1 метр 65 сантиметров, телосложение худощавое, волосы седые короткие, глаза серые.

На пенсионерки надеты бежевая ветровка, темный халат на молнии с рисунком, темно-серые теплые гольфы, белые босоножки.

Людей, которые могут помочь в поисках, просят звонить на номера: +7 920 980-21-71, +7 (491-25) 1-21-71, 112.

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