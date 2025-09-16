В Рязани пройдёт фестиваль «Рязанские сказки: от фольклора до современности»

19 и 20 сентября 2025 года в Рязани на территории Областного Дворца культуры и искусства пройдет масштабный фестиваль «Рязанские сказки: от фольклора до современности». Проект, реализуемый при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив, призван популяризировать культурное наследие региона через призму креативных индустрий.

Основная цель фестиваля — пробудить интерес у школьников и семей с детьми к рязанскому фольклору, литературе, народным ремеслам и музыке, создав уникальное пространство, где богатое культурное наследие встречается с инновациями.

Центральными событиями программы станут интерактивная инсталляция с показом анимационной сказки «Петр и Февронья», где персонажи оживут благодаря современным технологиям. А также гостям покажут театрализованную постановку «Утро, Вечер и Полночь» по мотивам произведений рязанского фольклора.

Участников фестиваля ждет насыщенная программа: ярмарка ремесел, мастер-классы по традиционным уличным играм и народным промыслам, обучение хороводам, а также познавательный лекторий с современными рязанскими писателями. На сцене выступят ведущие творческие коллективы области — от фольклорных ансамблей до современных музыкантов. Для всех желающих будут работать тематические фотозоны с декорациями из народных сказок.

Ярким аккордом и закрытием фестиваля станет концерт группы «BELOBOKA», резидента Арт-кластера «Таврида–Арт». Коллектив известен тем, что виртуозно объединяет в своем творчестве русский фольклор и электронную музыку.

«Наша миссия — сохранить и актуализировать культурное наследие Рязанской земли. Мы хотим сделать сказку понятной и интересной молодому поколению, вовлечь семьи в совместное культурное переживание и показать, что фольклор — это не только прошлое, но и живая часть сегодняшнего дня», — сказал Сергей Овчаров, автор проекта.

Возрастное ограничение 0+.