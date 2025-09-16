Вторник, 16 сентября, 2025
14.9 C
Рязань
Культура и события

В Рязани пройдёт фестиваль «Рязанские сказки: от фольклора до современности»

Анастасия Мериакри
Фото предоставлены Рязанским областным Дворцом культуры и искусства

19 и 20 сентября 2025 года в Рязани на территории Областного Дворца культуры и искусства пройдет масштабный фестиваль «Рязанские сказки: от фольклора до современности». Проект, реализуемый при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив, призван популяризировать культурное наследие региона через призму креативных индустрий.

Основная цель фестиваля — пробудить интерес у школьников и семей с детьми к рязанскому фольклору, литературе, народным ремеслам и музыке, создав уникальное пространство, где богатое культурное наследие встречается с инновациями.

Центральными событиями программы станут интерактивная инсталляция с показом анимационной сказки «Петр и Февронья», где персонажи оживут благодаря современным технологиям. А также гостям покажут театрализованную постановку «Утро, Вечер и Полночь» по мотивам произведений рязанского фольклора.

Участников фестиваля ждет насыщенная программа: ярмарка ремесел, мастер-классы по традиционным уличным играм и народным промыслам, обучение хороводам, а также познавательный лекторий с современными рязанскими писателями. На сцене выступят ведущие творческие коллективы области — от фольклорных ансамблей до современных музыкантов. Для всех желающих будут работать тематические фотозоны с декорациями из народных сказок.

Ярким аккордом и закрытием фестиваля станет концерт группы «BELOBOKA», резидента Арт-кластера «Таврида–Арт». Коллектив известен тем, что виртуозно объединяет в своем творчестве русский фольклор и электронную музыку.

«Наша миссия — сохранить и актуализировать культурное наследие Рязанской земли. Мы хотим сделать сказку понятной и интересной молодому поколению, вовлечь семьи в совместное культурное переживание и показать, что фольклор — это не только прошлое, но и живая часть сегодняшнего дня», — сказал Сергей Овчаров, автор проекта.

Возрастное ограничение 0+.

В Рязани пройдёт фестиваль «Рязанские сказки: от фольклора до современности» Участников фестиваля ждет насыщенная программа: ярмарка ремесел, мастер-классы по традиционным уличным играм и народным промыслам, обучение хороводам.
В Рязани пройдёт фестиваль «Рязанские сказки: от фольклора до современности» Участников фестиваля ждет насыщенная программа: ярмарка ремесел, мастер-классы по традиционным уличным играм и народным промыслам, обучение хороводам.

Самые читаемые материалы

Новости России

Тайна перевала Наговициной: Рюкзак появился сам по себе — и не покрыт снегом. Значит, она была жива?

На августовских кадрах — пусто. Только палатка, снег, камни. Рюкзака — нет. Совсем. Ни тени, ни намёка. А в сентябре — он вот он. Чистый. Сухой. Стоит, будто его положили вчера.
Новости России

Белоусов жёстко наказал Зеленского за дроны в Польше — СМИ

Военные блогеры и инсайдеры сообщают о масштабных ударах по украинским военным объектам и о загадочной операции «Труба-3».
Новости России

Экстрасенс сделала неожиданный прогноз об окончании СВО и судьбе России

После окончания СВО, по словам ясновидящей, начнется не менее интересный период.
Новости России

Они не понимали, что происходит: российские войска бьются за Купянск 

Война — не только артиллерия и бронетехника. Иногда решающую роль играет газовая труба под рекой, тишина перед штурмом и внезапность, от которой у противника ломается командная система.
Новости России

Они думали, что это учения, а Россия уже достала «План Б» — и он перевернёт всё

Всё началось с дронов. Якобы российских. Якобы вторгшихся в Польшу. Якобы ночью, во время ударов по Львову. Но, как уверяют источники, это была украинская провокация

Последние новости

Происшествия

Рецидивистка украла мобильный телефон на остановке общественного транспорта в Скопине

18-летний житель Скопина сообщил полицейским, что его смартфон пропал. Молодой человек рассказал, что недавно был на остановке общественного транспорта, ждал знакомого на автомобиле.
Новости России

Украинских гимнасток-порнозвезд осудили за избиение полицейских в Москве

Суд назначил год принудительных работ экс-гимнасткам сборной Украины и...
Новости России

Педагога из Краснодара возмутило заявление о зарплате учителей в 90 тысяч

Учителя алгебры и геометрии из Краснодара возмутило заявление, что...
Экономика и бизнес

Депутаты Рязанской гордумы обсудили исполнение бюджета города за I полугодие 2025 года

Члены комитета по бюджету и налоговой политике Рязанской городской Думы на заседании одобрили внесение изменений в «Положение о бюджетном процессе в городе Рязани» и «Положение о финансово-казначейском управлении администрации города Рязани».
Происшествия

На рязанца завели уголовное дело за уклонение от прохождения военной службы

В отношении 21-летнего жителя Пронского района Рязанской области возбуждено уголовное дело об уклонении от прохождения военной службы (ч. 1 ст. 328 УК РФ).
Власть и политика

Татьяна Панфилова: «Прямое обсуждение проблем с коллегами – одна из возможностей, которые предоставляет проект «Муниципальный диалог»

Участники встречи обсудили вопросы создания и развития системы территориального общественного самоуправления и преимущества, которые дают ТОС в работе с населением.
Экономика и бизнес

«Сварщик — вполне женская профессия»: в ГК «Зелёный сад — наш дом» работает женская сварочная бригада

Пока их трое: Виктория Романенко, Софья Назимова и Маржона Ихтиёрова. В будущем готовы присоединиться ещё несколько девчонок.
Общество

«Надеюсь, мы это воплощение больше не увидим»: Павел Малков о скульптуре курсанта-нахимовца с девушкой

Новый памятник «Молодой нахимовец с девушкой» вызвал бурю негодования у жителей Рязани. Больше всего возмутила полуобнаженная фигура девушки — скульптуру даже пришлось срочно накрыть пакетами.