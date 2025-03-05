Стало известно о пострадавших в жёстком ДТП на улице Семашко

В Рязани в жёстком ДТП с автомобилями «Ока» и «Мерседес» пострадали люди. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Инцидент произошел 4 марта около 15:50 возле дома № 9/1 по улице Гагарина. Тридцатилетний рязанец, находившийся за рулем автомобиля «ВАЗ-11113», допустил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz, которым управлял 57-летний житель города. После удара «ВАЗ» не остановился, а продолжил движение, сбив 77-летнюю пенсионерку и врезавшись в фонарный столб.

В результате аварии травмы получили водитель «ВАЗ-11113» и пожилая женщина-пешеход. Им была оказана необходимая медицинская помощь.

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В настоящее время по данному факту ДТП проводится проверка. Полиция выясняет все детали и причины случившегося.