В Рязани продолжается ремонт автодорог «картами»

Всего в 2022 году по ремонту «картами» будет отремонтировано 47 участков. Работы ежедневно контролируются специалистами управления и Дирекции благоустройства города.

Фрезерование асфальтобетонного покрытия выполнено на 33 участках:

— Куйбышевское шоссе от федеральной трассы М-5 «Урал» до дома №35 по Куйбышевскому шоссе;

— дорога к Богородскому кладбищу;

— участок от ул. Зубковой, д.19 корп. 3 до ул. Тимакова;

— ул. Семашко от дома №14 до дома №52;

— ул. 1-я Железнодорожная;

— ул. Грибоедова от дома №1б по ул. Есенина до дома №8 по ул. Грибоедова;

— ул. Спортивный переулок;

— ул. 1-е Бутырки;

— ул. профессора Никулина;

— ул. 9-я Линия;

— ул. Полетаева от ул. Гоголя до ул. Чернышевского;

— дублер Московского шоссе от ул. Народный бульвар до ул. Юбилейной;

— ул. Новоселов от ул. Тимуровцев до ул. Советской Армии;

— ул. Боголюбова;

— ул. 1-я Механизаторов;

— ул. Строителей от ул. Островского до дома №10;

— ул. Телевизионная;

— ул. 1-й Осенний переулок;

— ул. Новоселов от дома №36 до дома №40;

— ул. Шоссейный переулок;

— ул. Медицинская от Магистральной ул. до ул. Энгельса;

— ул. Кудрявцева от ул. Павлова до ул. Маяковского;

— ул. Электрозаводская от дома №52 до дома №5 по ул. Циолковского;

— ул. Радиозаводская;

— ул. 2-е Бутырки;

— ул. Есенина от дома №1 по Окскому проезду до дома №2 по Солотчинскому шоссе;

— участок от дома №39 корп. 1 по ул. Высоковольтной до дома №82 корп. 2 по ул. Шевченко;

— ул. Кольцова;

— ул. Кирпичного завода;

— участок от д. 8 по ул. Керамзавода до д. 11а;

— ул. Белякова;

— ул. Коломенская от Западной ул. до дома №41а по Московскому шоссе.

Верхний слой покрытия уложили на 27 участках:

— Куйбышевское шоссе от федеральной трассы М-5 «Урал» до дома №35 по Куйбышевскому шоссе;

— дорога к Богородскому кладбищу;

— участок от ул. Зубковой, д. 19 корп. 3 до ул. Тимакова;

— ул. Семашко от дома №14 до дома №52;

— ул. 1-я Железнодорожная;

— ул. Грибоедова от дома №1б по ул. Есенина до дома №8 по ул. Грибоедова;

— ул. Спортивный переулок;

— ул. профессора Никулина;

— ул. 9-я Линия;

— ул. Полетаева от ул. Гоголя до ул. Чернышевского;

— дублер Московского шоссе от ул. Народный бульвар до Юбилейной ул.;

— ул. 1-я Механизаторов;

— ул. Строителей от ул. Островского до дома №10;

— ул. Телевизионная;

— ул. 1-й Осенний переулок;

— ул. Новоселов от дома №36 до дома №40;

— ул. Шоссейный переулок;

— ул. Медицинская от Магистральной ул. до ул. Энгельса;

— ул. Кудрявцева от ул. Павлова до ул. Маяковского;

— ул. Электрозаводская от дома №52 до дома №5 по улице Циолковского;

— ул. Радиозаводская;

— ул. Есенина от дома №1 по Окскому проезду до дома №2 по Солотчинскому шоссе;

— участок от дома №39 корп. 1 по Высоковольтной ул. до дома №82 корп. 2 по ул. Шевченко;

— ул. Кольцова;

— ул. Кирпичного завода;

— участок от д. 8 по ул. Керамзавода до д. 11а;

— ул. Белякова.

Укладка асфальтобетонной смеси продолжается на улицах 2-е Бутырки и Коломенская от Западной ул. до дома №41а по Московскому шоссе.

На остальных улицах, где выполнено фрезерование выполняются подготовительные работы (ямочный ремонт, поднятие люков).