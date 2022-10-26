В Рязани продолжается демонтаж повреждённых перильных ограждений

В Рязани сотрудники Дирекции благоустройства демонтируют повреждённые перильные ограждения, сообщил сайт городской администрации.

Металлические конструкции хранятся на складе Дирекции на Куйбышевском шоссе, который 26 октября посетил заместитель мэра Михаил Ромодин.

По словам руководителя ДБГ Александра Чубарыкина, работники убирают секции, которые со временем потеряли эксплуатационные характеристики, не соответствуют нормам.

На 69 участках демонтировали в общей сложности более 6 тысяч метров перильных ограждений. Элементы, которые нельзя отреставрировать, сдают в металлолом, деньги направляют на нужды Дирекции.

Секции, которые находятся в нормативном состоянии, ставят на место повреждённых конструкций.

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