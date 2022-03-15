В Рязани предложили установить пешеходный переход на перекрёстке у ТРЦ «Премьер»

В Рязани предлагают установить пешеходный переход на перекрёстке у ТРЦ «Премьер». Видео с инициативой опубликовали в сообществе «Подслушано у Водителей Рязани».

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По словам автора, на обозначенном участке ежедневно ходит большое число людей. Некоторые водители не пропускают пешеходов, что создаёт опасные дорожные ситуации.

Руководители автомобильного сообщества поддержали идею и заявили, что на следующем заседании рабочей группы в администрации Рязани поднимут этот вопрос.

Ранее в Рязани предложили убрать нерегулируемый пешеходный переход на Первомайском проспекте.