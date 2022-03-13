В Рязани предложили убрать нерегулируемый пешеходный переход на Первомайском проспекте

На заседании рабочей группы по улучшению дорожного хозяйства в администрации Рязани высказали предложение убрать нерегулируемый пешеходный переход в центре города. Об этом сообщила группа «Подслушано у Водителей Рязани #ПУВР».
Вопрос об изменении организации дорожного движения поднял начальник управления благоустройства мэрии Юрий Фурфурак. Предложено убрать нерегулируемый пешеходный переход на Первомайском проспекте в районе перекрёстка с улицей Пожалостина.
По данным Госавтоинспекции, переход опасен — за 2 года там погибло 2 человека, 2 получили травмы.
Руководитель ПУВР, как и некоторые участники рабочей группы инициативу не поддержали. Аргументируя тем, что в районе пешеходного перехода находится много социально значимых объектов и жителям близлежащих домов будет крайне неудобно переходить дорогу. До ближайших переходов порядка 150 и 600 метров.
ПУВР проволит опрос: