В Рязани поставили камеры на Портовом проезде, чтобы предотвратить вывоз мусора

На Портовом проезде в Рязани установили камеры видеонаблюдения, шлагбаум и пункт охраны. Сделано это судоходной компанией «Порт Коломна», чтобы предотвратить несанкционированный вывоз мусора на территорию, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Мусор на Портовом проезде, между областной ГИБДД и Северной окружной дорогой, накапливался годами. Администрация города подавала заявки на участие в различных экологических проектах, чтобы привлечь средства для ликвидации несанкционированной свалки. В итоге было принято решение проводить работы собственными силами.

Свалку ликвидировали в несколько этапов. Вывоз накопленного мусора проводился постоянно, в течение трех месяцев. Теперь подъездные пути к данной территории находятся под видеонаблюдением. За складирование мусора предусмотрен штраф.