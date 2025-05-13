В Рязани появится форум-театр: два проекта области получили гранты

Два проекта Рязанской области стали победителями грантового конкурса Движения Первых «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети». Конкурс на предоставление субсидий из федерального бюджета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям прошел с 31 января по 3 марта.

К участию принимались проекты, направленные на воспитание, развитие и самореализацию детей и молодежи, а также организацию их досуга в 2025 году. Максимальная сумма гранта составляет 10 млн рублей.

Было подано 5 567 заявок, 513 из которых были признаны победителями. В число получателей грантов вошли два участника из Рязанской области. Дом молодежи Рязанской области в рамках направления «Культура и искусство» подготовил социальный форум-театр «Мне пора». Его участники обучатся ораторскому и актерскому мастерству, логике сцены, риторике, а также обсудят волнующие молодых людей проблемы.

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Октябрьская школа № 2 Михайловского муниципального округа представила проект в направлении «Здоровый образ жизни». В ходе его реализации в пришкольном лагере будет проведена смена «ПроЗдоровье».