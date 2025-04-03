В Рязани отреставрировали первое прижизненное издание «Мертвых душ»

В Рязани отреставрировали первое прижизненное издание первого тома поэмы «Мертвые души». Об этом сообщила пресс-служба областной библиотеке имени Горького.

Книга поступила на реставрацию в Рязань из центра редких и ценных изданий. Над ней работали специалисты центра при областной библиотеке Горького.

Отмечается, что у книги были значительные повреждения: листы были грязными, утрачены фрагменты листов, оторван блок от переплета. На корешке наблюдался слой нерастворимого клея. Специалисты промыли и просушили листы, разрывы страниц укрепили и восстановили реставрационной бумагой. Листы произведения спрессовали, сшили в блок, оформили новые форзацы и полукожаный переплет.

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За два года специалисты центра реставрации привели в порядок 12 изданий, 43 редких и ценных документа, 28 документов из коллекции «Издано в годы Великой Отечественной войны».