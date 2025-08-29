В Рязани отменят маршрут до Орешка и остановку у «Ленты» в Борках

В Рязани с 1 сентября прекратится движение автобуса до Орехового озера и изменятся некоторые маршруты.Изменения связаны с закрытием пляжного сезона и строительными работами, сообщила администрация города.

С 1 сентября прекращается движение автобусов по маршруту №25 «пл. Свободы — озеро Ореховое». Это связано с завершением пляжного сезона и закрытием городского пляжа на Ореховом озере.

Также с 1 сентября изменится движение автобусов №17, 21 и 90М2. Теперь они будут ходить без заезда на остановочный пункт «Гипермаркет Лента (Борки)». Это связано с возведением ограждения на территории, прилегающей к ТЦ «Солнечный».

Администрация Рязани просит жителей учитывать эти изменения при планировании поездок.