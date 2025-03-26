В Рязани ограничили движение электросамокатов в общественных местах

В Рязани начали устанавливать дорожные знаки, запрещающие движение электросамокатов в ряде общественных зон. Это сделано для повышения безопасности и комфорта пешеходов, сообщает Муниципальный ентр управления.

В городе работают две компании проката самокатов — Whoosh и Urent. В рамках соглашений с администрацией были обновлены правила использования средств индивидуальной мобильности (СИМ). Теперь они касаются:

Размещения парковок.

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Ограничения скорости.

Запрета на проезд по пешеходным участкам.

На данный момент запрещающие знаки установили в Верхнем и Нижнем городских парках, а также на улице Почтовой.

Знаки, запрещающие движение СИМ, отмечены не только на местности, но и в мобильных приложениях. Если самокат попадёт в зону запрета, он автоматически отключится.