В Рязани начался новый сезон Социального форума-театра «Мне пора»

В Рязанской области стартовал очередной сезон Социального форума-театра «Мне пора». В рамках проекта, который реализуется в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети», представлена первая интерактивная постановка.

В региональном проекте «Социальный форум-театр «Мне пора» принимают участие школьники и студенты от 14 до 35 лет, увлеченные театральным искусством. Проект реализуется с 2023 года, а с 2025 г. – при грантовой поддержке «Движения первых». За основу постановки в форуме-театре берется социальная или бытовая проблема, которая представляется участниками проекта на сцене и решается вместе со зрителями.

Так, 23 сентября в Доме молодежи рязанским школьникам был представлен спектакль «Игра в жестокость», посвященный теме буллинга в молодежной среде. Учащихся приветствовал заместитель председателя комитета по делам молодежи региона Николай Петрушкин.

В Социальном форуме-театре для зрителей предусмотрена возможность менять действия актеров, чтобы вместе с ними находить разрешения кризисных ситуаций, заданных сценарием.

В целом в рамках очередного сезона проекта с сентября по ноябрь состоятся 10 интерактивных спектаклей в городах Рязань и Скопин, Касимовском округе, Спасском, Рязанском и Пронском районах. Также пройдут 5 мастер-классов для актеров, их проведут артисты рязанских театров, профессиональные организаторы мероприятий и тренеры по ораторскому мастерству.

Возрастное ограничение 6+.

