В Рязани на улице Новосёлов строится ЖК «Полярная звезда» — место, где сбываются женские мечты

Анастасия Мериакри

В Рязани на улице Новосёлов строится ЖК «Полярная звезда». Он станет настоящей звездой на рынке рязанской недвижимости.

Новый дом строится на улице Новосёлов за сквером в честь генерала Скобелева. В «Полярной звезде» предусмотрено всё, чего хочет современная женщина:

— Планировки на 5 звёзд: от студии до «Евро-4» с мастер-спальней и кабинетом

Полная безопасность — установлены камеры, тревожные кнопки, работает круглосуточная охрана

— Магазины, салоны, фитнес и ПВЗ 

— Супердвор для всей семьи: игровая и спортивная площадки заинтересуют детей, чем гаджеты

— Наземная и подземная парковка с семейными машиноместами

— Рядом 2 детских сада, 2 школы, поликлиника, стоматология

— Можно гулять в парке возле Черезовских прудов и кормить уточек на пруду Серая шейка

ЖК «Полярная звезда» станет идеальным местом для жизни, где Вы сможете быть собой, где ваша семья счастлива и куда всегда хочется возвращаться.

Узнайте о старте продаж первыми: https://www.green-garden.ru/actions/id_354/?utm_source=smi_soc_seti_ipoteka_10.09 

Застройщик: ООО «ЗЕЛЁНЫЙ САД — РЯЗАНЬСИТИ», проектная декларация № 62-000430 от 05.09.2025.

Реклама: ООО "АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ ЗЕЛЕНЫЙ САД СТРОЙКОМПЛЕКС", ИНН: 6215014910, erid: 2VtzqvwWvdq

