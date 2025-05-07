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Изображение от Freepik
Происшествия

В Рязани мигрант занимался сбытом «синтетики», его взяли под стражу

Анастасия Мериакри

В Рязани мигрант занимался сбытом «синтетики». Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области. 

Сотрудники правоохранительных органов заметили на улице Зафабричной 20-летнего гражданина страны Средней Азии, который вызывал подозрения. При досмотре полицейские изъяли у мужчины сверток с производным N-метилэфедрона массой 1,11 грамма.

Оказалось, что мигрант снимает квартиру в Рязани, недавно он начал сотрудничать с нелегальным интернет-магазином по сбыту наркотиков. Во время очередного распространения закладок молодого человека задержали. На улице Речной полицейские нашли три свертка с «синтетикой». Суммарно из незаконного оборота изъято 5 граммов наркотического средства.

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Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Злоумышленника взяли под стражу.

В Рязани мигрант занимался сбытом «синтетики», его взяли под стражу Сотрудники правоохранительных органов заметили на улице Зафабричной 20-летнего гражданина страны Средней Азии, который вызывал подозрения.
В Рязани мигрант занимался сбытом «синтетики», его взяли под стражу Сотрудники правоохранительных органов заметили на улице Зафабричной 20-летнего гражданина страны Средней Азии, который вызывал подозрения.

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