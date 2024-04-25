В Рязани ликвидировали МП «КВЦ», для жителей города всё осталось без изменений

Сегодня на заседании Рязанской городской Думы депутаты поддержали вопрос о ликвидации муниципального предприятия «КВЦ».

С начала этого года в рамках создания Единого расчётного кассового центра МП «КВЦ» передало свои функции гарантирующему поставщику электроэнергии ООО «РГМЭК». Для жителей города и области все осталось без изменений — они продолжают оплачивать коммунальные услуги, контролировать процесс начислений и решать все вопросы в режиме одного окна. Перерегистрация пользователей в личном кабинете также прошла в штатном режиме. Что касается сотрудников КВЦ, все желающие перешли в РГМЭК и продолжают работать.

Как отмечалось ранее, региональный ЕРКЦ объединил в себе общую базу данных многоквартирных домов, а новые сервера и оборудование в РГМЭК обеспечивают надежность и точность расчетов за ресурсы ЖКХ.

Пункты приема платежей РГМЭК продолжают работать по городу и области. В планах компании — увеличение количества клиентских офисов по всему региону.