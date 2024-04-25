На заседании Рязанской гордумы 25 апреля принят ряд важных решений

На заседании Рязанской городской Думы депутаты обсудили вопросы о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Рязани. Об этом сообщает сайт РГД.

Проектом предполагается внести поправки в отношении территории, расположенной в районе улицы Лагерной. Земельный участок с многофункциональной зоны делового, общественного и коммерческого назначения переводится в зону застройки многоэтажными жилыми домами. Депутаты поддержали это решение.

Также рассмотрены и одобрены изменения ПЗЗ в части функционального зонирования территории в районе 192 км Окружной дороги для модернизации и реконструкции действующего мусоросортировочного комплекса в рамках национального проекта «Экология» и в отношении территории, расположенной в районе Голенчино, квартал 13.

Кроме того, депутаты внесли изменения в Генеральный план и Правила землепользования и застройки города Рязани в отношении земельных участков, расположенных по адресу: проезд Шабулина, 3 и 3, соор. 10. Поправки вносятся в связи с изменением зонирования для расширения деревообрабатывающего производства. Оба проекта прошли публичные слушания.

Поддержаны изменения в решение Рязанского городского Совета от 12.10.2006 № 688-III «О дополнительных мерах по сохранению объектов озеленения города Рязани».

Одобрено внесение изменений в персональный состав Молодежного парламента при Рязанской городской Думе — он будет дополнен 4 кандидатурами.

Внесены изменения в Положение о муниципальных наградах города Рязани. В частности, предусматривается, что награждение может быть приурочено не только ко Дню города Рязани, но и к другим памятным и юбилейным датам, знаменательным событиям. Звание «Почетный гражданин города Рязани», согласно поправкам, может присваиваться в год не более чем двум гражданам.

Депутаты поддержали внесение изменений в Программу приватизации муниципального имущества, дополнив Перечень рядом объектов муниципальной собственности, подлежащих приватизации в 2024 году.

Также решением Думы передано в безвозмездное пользование ГАУ Рязанской области «Центр спортивной подготовки «Академия тенниса им. Н. Н. Озерова» недвижимое муниципальное имущество, расположенное по адресу г. Рязань, Загородная ул., 22 сроком на 11 месяцев.

Ликвидированы муниципальные предприятия «Муниципальный коммерческий центр города Рязани» и «Кустовой вычислительный центр». В связи с созданием Единого расчётного кассового центра функции МП «КВЦ» передаются АО «РГМЭК», которое и будет полностью обрабатывать платежи населения.