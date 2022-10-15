В Рязани идёт капитальный ремонт Детской школы искусств № 5

В Детской школе искусств № 5 проводится капитальный ремонт. Проектом предусмотрена реконструкция существующего 2-этажного здания школы с 3-этажной новой пристройкой. Их объединят, будет сделана единая многоскатная крыша. Об этом написала ВКонтакте глава администрации Рязани Елена Сорокина

До реконструкции в ДШИ № 5 обучалось 517 человек. Капремонт позволит увеличить число учеников школы, репетиционные площади. Будут созданы комфортные условия для занятий художественного отделения, которое сейчас размещается в других образовательных учреждениях. Создаваемый акустический зал необходим для повышения профессиональной подготовки детей. Здесь будут проводить образовательные мероприятия и концерты.

Работы по реконструкции находятся в активной стадии. В настоящее время выполнено усиление стен и фундамента существующего здания, земляные работы по устройству котлована, монтажу фундаментных блоков, гидроизоляции и утеплению фундаментов. Установлены плиты перекрытий, сделан пол в подвале. Выполнены работы по устройству наружных сетей водоснабжения, отопления, канализации. В процессе — подведение электричества.

В настоящее время строители выкладывают кирпичные стены первого и второго этажей, делают лестницы и окна.

— До конца года объект должен быть возведен под крышу. Фасад будут делать в следующем году. Также контрактом предусмотрено благоустройство прилегающей территории, — написала Сорокина. — Продолжим контролировать ремонт, из графика выходить нельзя.

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