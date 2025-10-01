В Рязани ГАИ проводит проверку после сообщения о проехавшем сквозь людей автомобиле 

В Рязани сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку после появления в соцсетях информации об опасном поведении водителя. Об этом сообщает телеграм-канал УГИБДД Рязанской области.

По данным ведомства, 30 сентября, были опубликованы материалы о том, что «автомобиль поехал на пешеходный переход и далее на тротуар сквозь людей». После их появления началась проверка.

Видео от подписчика опубликовал телеграм-канал «RZN LIFE | ЖИЗНЬ РЯЗАНИ | РЯЗАНЬ». Запись была сделана на перекрёстке улиц Есенина и Грибоедова.

Автор сообщения просил сотрудников ГАИ оценить поступок водителя. Просьба была исполнена.