В Рязани бесследно исчез член молодёжного парламента Иван Брысин

В Рязани бесследно исчез член молодёжного парламента при Гордуме Иван Брысин. Ориентировку на молодого человека распространил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Брысину 19 лет. Его местонахождение не удаётся установить с 9 февраля.