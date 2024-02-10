Суббота, 10 февраля, 2024
На главнуюНовости Рязани

В Рязани бесследно исчез член молодёжного парламента Иван Брысин

7info7
spot_img

В Рязани бесследно исчез член молодёжного парламента при Гордуме Иван Брысин. Ориентировку на молодого человека распространил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Брысину 19 лет. Его местонахождение не удаётся установить с 9 февраля.

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

На въезде в Ряжск произошло серьёзное ДТП

Новости Рязани
На месте работают сотрудники ДПС, прибыли пожарные и «скорая».

Рязанский ЗАГС показал фото свадеб уходящих выходных

Новости Рязани
Снимки традиционно опубликованы в официальной группе ведомства ВКонтакте и на странице руководителя Управления Елены Сорокиной.

Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за нападения бродячих собак на беременную женщину в Ряжске

Новости Рязани
Женщина получила травмы.

Мэр Касимова прочитал стихотворение Пастернака «Быть знаменитым некрасиво…»

Культура
Сегодня в Касимове проходят «Пастернаковские чтения».

В Рязанской области резко потеплеет

Новости Рязани
Прогноз представил Гидрометцентр России.