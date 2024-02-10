На главнуюНовости Рязани 10.02.2024 21:35 В Рязани бесследно исчез член молодёжного парламента Иван Брысин 7info7 В Рязани бесследно исчез член молодёжного парламента при Гордуме Иван Брысин. Ориентировку на молодого человека распространил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Брысину 19 лет. Его местонахождение не удаётся установить с 9 февраля. Отец нового главкома ВСУ Сырского обратился к россиянам Медведев признался, что испытывает омерзение к новому главкому ВСУ Соседка Сырских раскрыла шокирующую правду о главкоме ВСУ Мощнейшая за пять лет вспышка на солнце обеспокоила учёных В Касимов приехал заслуженный артист РФ Вячеслав Невинный Елена Сорокина рассказала трогательную историю знакомства рязанских молодоженов Родители главкома ВСУ Сырского до сих пор живут в России В ДТП в Касимовском районе погиб один человек