Среда, 18 января, 2023
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В Рязани 40 домов остались без отопления из-за аварии на теплотрассе

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Фото: администрация Рязани

Из-за аварии на теплотрассе в Рязани отключили отопление в 40 жилых домах (ул. Сельских строителей с 1 по 6к4, ул. Призаводская 1, 2). Также без тепла детские сады № 135, № 151, школа № 70, детская поликлиника № 3, ДШИ № 2. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

По данным мэрии, информация о повреждении теплотрассы у дома № 4Г по улице Сельских строителей поступила в центральную диспетчерскую службу 18 января в 07.20. О случившемся доложили начальнику смены Дягилевской ТЭЦ.

В 08.30 теплоцентраль сообщила об отключении отопления и подачи горячей воды для устранения повреждений дренажной системы.

На месте работают специалисты, ориентировочный срок пуска отопления — 20.00.

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