В Рязани 21 сентября вновь ощущается запах гари

В воздухе Рязани сегодня вновь ощущается запах гари. Дым от горящих торфяников пришёл в областной центр. Об этом «Новой газете» рассказали рязанцы.

В среду в Рязани сменилось направление ветра. Сегодня он слабее, чем во вторник. Дыма и гари в областном центре не было с августа, когда в области бушевали природные пожары.

Как пишет «Новая газета», в Касимовском и Клепиковском районах горят торфяники. В регионе в течение двух дней был сильный порывистый ветер, который раздул их. Тление торфяников могут прекратить ливни или затяжные дожди, – отмечает издание.

Сильно запах гари ощущается в Солотче и Рязанском районе.

По официальной информации, все пожары в регионе ликвидированы, ситуация под контролем.

В начале сентября Гринпис предупреждал, что торфяные пожары в России могут уйти в зиму и продолжать тлеть даже из-под снега.