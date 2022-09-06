Гринпис: торфяные пожары в России могут уйти в зиму

В Гринпис предупредили об угрозе торфяных пожаров в России до зимы. Несмотря на наступление осени, в некоторых регионах ситуация по-прежнему сложная.
Руководитель противопожарного проекта российского отделения Greenpeace Григорий Куксин в беседе с радио «Говорит Москва» рассказал, что несмотря на осеннее похолодание, продолжаются пожары в Рязанской области, включая территорию Окского заповедника.
В информации МЧС об уменьшении количества очагов природных пожаров в России Куксин усомнился. В чрезвычайном ведомстве говорили о сокращении числа пожаров в 5 раз за неделю, а площади возгораний — вдвое.
Ранее сегодня стало известно, что за сутки огонь в рязанских лесах прошёл свыше 500 гектаров. Общая площадь, пройденная огнём, на 6 сентября составляет почти 28 тысяч гектаров.
В Рязанской области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.