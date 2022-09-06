Гринпис: торфяные пожары в России могут уйти в зиму

В Гринпис предупредили об угрозе торфяных пожаров в России до зимы. Несмотря на наступление осени, в некоторых регионах ситуация по-прежнему сложная.

Руководитель противопожарного проекта российского отделения Greenpeace Григорий Куксин в беседе с радио «Говорит Москва» рассказал, что несмотря на осеннее похолодание, продолжаются пожары в Рязанской области, включая территорию Окского заповедника.

Григорий Куксин: «Эти торфяные пожары, скорее всего, не будут потушены в этом сезоне. Они могут уйти в зиму и даже из-под снега дымить. Это результат аномального лета, аномального августа, в условиях которого люди устроили множество пожаров. Поэтому, боюсь, что разбираться с ними нам придётся ещё в течение зимы»

В информации МЧС об уменьшении количества очагов природных пожаров в России Куксин усомнился. В чрезвычайном ведомстве говорили о сокращении числа пожаров в 5 раз за неделю, а площади возгораний — вдвое.

Григорий Куксин: «К сожалению, точной статистики ни одно ведомство сейчас не ведёт по всем ландшафтным пожарам. У нас нормально подлежат учёту только лесные пожары. Регионы, к сожалению, часто умышленно или неумышленно искажают данные»

Ранее сегодня стало известно, что за сутки огонь в рязанских лесах прошёл свыше 500 гектаров. Общая площадь, пройденная огнём, на 6 сентября составляет почти 28 тысяч гектаров.

В Рязанской области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.