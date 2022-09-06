Огонь прошёл в лесах Рязанской области почти 28 тысяч гектаров

В Рязанской области площадь, пройденная огнём лесных пожаров, увеличилась почти до 28 тысяч гектаров. Об этом 6 сентября пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
На территории Рязанской области по-прежнему действуют 7 пожаров, из которых 5 локализованы на площади свыше 19,5 тысяч гектаров. Борьбу с огнём ведут 2600 человек.
6 сентября врио главы Рязанской области Павел Малков сообщил, что пожар в регионе полностью локализован, объяснив задымление дотушиванием тлеющих очагов.
На территории региона сохраняется режим чрезвычайной ситуации.