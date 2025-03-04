В Рязань поступили новые маневровые локомотивы ТЭМ23, их уже начали эксплуатировать. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

ТЭМ23 — машина полностью российского производства. Для локомотивов разработаны концептуальный дизайн и модульная конструкция, силовая установка и кабина машиниста состоят из отдельных блоков.

«Любой из них можно заменить, не отправляя в длительный ремонт локомотив целиком», — отметили в сообщении.

Подчеркивается, что в перспективе современный тепловоз сможет работать на газовом топливе.

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Сейчас в рязанском депо находятся пять локомотивов ТЭМ23. В скором времени они отправятся на станцию Рыбное.