В полиции рассказали о мотоциклисте, который протащил за собой по асфальту сотрудника ГИБДД

В полиции прокомментировали дорожный инцидент с участием мотоциклиста и сотрудника ГИБДД. На ранее опубликованном в Сети видео видно, как водитель в попытках скрыться от преследования протащил за собой по асфальту полицейского.

В ведомстве отметили, что всё случилось 17 мая на улице Ленина. Инспекторы остановили 47-летнего жителя Рыбного, управлявшего мотоциклом Triumph Tiger. Когда полицейский запросил у мужчины водительские права, тот проявил агрессию и решил скрыться.

Позже выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту случившегося.

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Напомним, телеграм-канал «аТипичная Рязань» опубликовал ролик, на котором видно, что как сотрудник Госавтоинспекции подходит к мотоциклисту во время красного сигнала светофора. Водитель двухколесного транспортного средства стартовал с места, сотрудник ГАИ зацепился за мотоцикл и еле удержался, чтобы не упасть.