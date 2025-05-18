Мотоциклист протащил сотрудника ГАИ в Рязани

Мотоциклист протащил на скорости сотрудника Госавтоинспекции. Видео опубликовано в телеграм-канале «Типичная Рязань».

Происшествие произошло на улице Ленина. На видео видно, как сотрудник Госавтоинспекции подходит к мотоциклисту во время красного сигнала светофора. Водитель двухколесного транспортного средства стартовал с места, сотрудник ГАИ зацепился за мотоцикл и еле удержался, чтобы не упасть.

Официальная информация не поступала.