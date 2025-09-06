Суббота, 6 сентября, 2025
В Подмосковье усилят контроль за частными приютами для животных

Алексей Самохин
Власти Московской области планируют усилить контроль за деятельностью частных приютов и гостиниц для животных. Это решение было принято после скандального инцидента в Чехове, где в одном из пунктов передержки животных содержали в ужасных условиях. Об этом сообщил ТАСС председатель Комитета по аграрной политике и потребительскому рынку Мособлдумы Сергей Керселян.

Недавно в полицию Чехова поступило заявление о том, что в частном приюте животные истощены и содержатся в антисанитарных условиях. В социальных сетях появились кадры с места происшествия, после чего полиция начала проверку. К ней присоединились и ветеринарные инспекторы.

«Данный инцидент — это чрезвычайный сигнал для нас всех. Комитет в ближайшее время инициирует рассмотрение вопроса о дополнительных мерах контроля за деятельностью частных приютов и зоогостиниц на территории Московской области. Мы обязаны сделать всё возможное, чтобы подобные “тюрьмы для животных” больше никогда не появлялись в нашем регионе», — заявил Сергей Керселян.

Он также отметил, что профильный комитет следит за ходом дела и ожидает, что виновные понесут самое суровое наказание. Депутат выразил благодарность всем, кто привлёк внимание к этой проблеме, в том числе известным людям, чья оперативная реакция помогла остановить беззаконие.

По словам Керселяна, совместная работа правоохранительных органов и надзорных ведомств позволит не только наказать виновных, но и создать более эффективную систему профилактики подобных случаев в будущем.

