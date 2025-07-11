В Подмосковье пенсионер расчленил знакомую на 20 частей после ссоры

В подмосковной Электростали расчленил знакомую на 20 частей и захоронил останки по всему городу, пишет SHOT.
По данным телеграм-канала, в конце мая 67-летняя женщина приехала в гости к приятелю. Вскоре они поссорились, в порыве гнева хозяин ударил гостью в затылок, она упала на пол. Мужчина обнаружил, что женщина перестала дышать. Тогда он решил замести следы преступления.
В среду части тела погибшей нашли в СНТ «Машиностроитель». Злоумышленника задержали, он признался в убийстве.
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