В Подмосковье пенсионер расчленил знакомую на 20 частей после ссоры

В подмосковной Электростали расчленил знакомую на 20 частей и захоронил останки по всему городу, пишет SHOT .

По данным телеграм-канала, в конце мая 67-летняя женщина приехала в гости к приятелю. Вскоре они поссорились, в порыве гнева хозяин ударил гостью в затылок, она упала на пол. Мужчина обнаружил, что женщина перестала дышать. Тогда он решил замести следы преступления.

«Расчленил тело на 20 частей, упаковал все в пакеты и контейнеры. Останки спрятал в мусорные контейнеры в разных дворах», — говорится в публикации.

В среду части тела погибшей нашли в СНТ «Машиностроитель». Злоумышленника задержали, он признался в убийстве.