В Подмосковье девочка отбилась от одноглазого насильника, откусив ему язык

Студентка колледжа университета «Синергия» смогла отбиться от насильника в окрестностях деревни Райки в Московской области, пишет МК.

Инцидент произошел днем 19 октября. По предварительной версии, 16-летняя девочка возвращалась домой от автобусной остановки. Внезапно на нее набросился злоумышленник.

Подростку удалось повалить преступника на землю и откусить ему язык. В итоге она сбежала с места происшествия.

Пострадавшая рассказала, что у нападавшего один глаз был заклеен медицинской повязкой. На месте происшествия стражи порядка обнаружили фрагмент его языка. Продолжается розыск мужчины.

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