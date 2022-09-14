В Подмосковье чуть не умерла женщина после драки с кошкой

Врачам хирургического отделения филиала № 3 больницы в Балашихе удалось спасти женщину после драки с кошкой, пишет Лайф.

Горожанка обратилась в больницу с жалобами. Она рассказала о высокой температуре, боли и отеке левого плеча. Ей диагностировали гнойное воспаление тканей – флегмону.

Выяснилось, что за неделю до этого у пациентки произошел конфликт с питомцем, которая укусила хозяйку.

Медики провели вскрытие и дренирование флегмоны. Сейчас пострадавшая чувствует себя хорошо, ее отпустили домой после прохождения курса лечения в медучреждении.